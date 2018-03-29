В Сумгайыте в результате ДТП пострадали двое малолетних детей

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Сумгайыт. 29 марта. REPORT.AZ/ Вчера вечером в одно и то же время в Сумгайыте произошли два ДТП.

Как сообщает местное бюро Report, Алиев Фуад Садиг оглы 2011 г.р. и Ахмедлы Санан Теймур оглы 2014 г.р., пострадавшие в ДТП, зарегистрированных на одной из центральных улиц города, с тяжелыми ранениями были доставлены в больницу.

Оба раненых были помещены в отделение реанимации.

Сообщается, что причинами происшествия послужили высокая скорость и безответственность водителей.