 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Сумгайыте в Региональном управлении культуры и туризма совершена кража

    Совешршивший кражу Вугар Махмудов задержан

    Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Из административного здания одного из ООО на территории города Сумгайыта произошла кража.

    Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт министерства внутренних дел.

    В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции Сумгайыта, задержан житель города ранее судимый Вугар Махмудов, подозреваемый в краже 17 августа в административном здании одного из ООО на территории города Сумгайыта и Регионального управления культуры и туризма мобильного телефона, ноутбука, наручных часов, куртки, спортивной сумки и электронной карты.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi