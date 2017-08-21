В Сумгайыте в Региональном управлении культуры и туризма совершена кража

Баку. 21 августа. REPORT.AZ/ Из административного здания одного из ООО на территории города Сумгайыта произошла кража.

Как передает Report, об этом сообщает официальный сайт министерства внутренних дел.

В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками Управления полиции Сумгайыта, задержан житель города ранее судимый Вугар Махмудов, подозреваемый в краже 17 августа в административном здании одного из ООО на территории города Сумгайыта и Регионального управления культуры и туризма мобильного телефона, ноутбука, наручных часов, куртки, спортивной сумки и электронной карты.