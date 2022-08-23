В Сумгайыте на водителей загрязняющих воздух автомобилей составлены протоколы

Сотрудники Управления дорожной полиции Сумгайытского горотдела полиции провели в городе профилактическое мероприятие в рамках месячника "Чистый воздух". Как сообщили Report в пресс-службе МВД, водители автомобилей, загрязняющих атмосферный воздух, были

Сотрудники Управления дорожной полиции Сумгайытского горотдела полиции провели в городе профилактическое мероприятие в рамках месячника "Чистый воздух".



Как сообщили Report в пресс-службе МВД, водители автомобилей, загрязняющих атмосферный воздух, были привлечены к административной ответственности.



В рамках мероприятия в отношении 78 водителей составлены протоколы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Также приняты меры к водителям, нарушившим правила дорожного движения.