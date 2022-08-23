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В Сумгайыте на водителей загрязняющих воздух автомобилей составлены протоколы

В Сумгайыте на водителей загрязняющих воздух автомобилей составлены протоколы Сотрудники Управления дорожной полиции Сумгайытского горотдела полиции провели в городе профилактическое мероприятие в рамках месячника "Чистый воздух". Как сообщили Report в пресс-службе МВД, водители автомобилей, загрязняющих атмосферный воздух, были
Происшествия
23 августа 2022 г. 14:33
В Сумгайыте на водителей загрязняющих воздух автомобилей составлены протоколы

Сотрудники Управления дорожной полиции Сумгайытского горотдела полиции провели в городе профилактическое мероприятие в рамках месячника "Чистый воздух".

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, водители автомобилей, загрязняющих атмосферный воздух, были привлечены к административной ответственности.

В рамках мероприятия в отношении 78 водителей составлены протоколы в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях. Также приняты меры к водителям, нарушившим правила дорожного движения.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıtda 78 sürücü barəsində protokol tərtib edilib

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