В Сумгайыте в общежитии вынужденных переселенцев произошел обвал

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Сумгайыт. 2 мая. REPORT.AZ/ В городе Сумгайыт в общежитии, в котором проживают вынужденные переселенцы, произошел обвал.

Как сообщает местное бюро Report, происшествие произошло в общежитии № 2 в квартале 22 города.

В общежитии проживают члены более 80 семей. Обвал произошел на кухне, используемой 25 семьями. Во время происшествия на кухне находились несколько человек. К счастью, во время обвала никто не пострадал.

В связи со случившимся проинформированы соответствующие структуры.