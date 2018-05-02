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    В Сумгайыте в общежитии вынужденных переселенцев произошел обвал

    © Report

    Сумгайыт. 2 мая. REPORT.AZ/ В городе Сумгайыт в общежитии, в котором проживают вынужденные переселенцы, произошел обвал.

    Как сообщает местное бюро Report, происшествие произошло в общежитии № 2 в квартале 22 города.

    В общежитии проживают члены более 80 семей. Обвал произошел на кухне, используемой 25 семьями. Во время происшествия на кухне находились несколько человек. К счастью, во время обвала никто не пострадал.

    В связи со случившимся проинформированы соответствующие структуры.

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