Сумгайыт. 6 июля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте в море утонул 15-летний парень.

Как сообщает местное бюро Report, в сумгайытской части Каспийского моря утонул человек.

Сотрудники Государственной службы спасения на водах из воды извлекли тело 15-летнего Мурада, которое было передано в сумгайытский отдел Объединения судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии.

В ходе расследования стало известно, что молодой человек пришел на пляж Новханы вместе с родственниками и далеко заплыл, в результате чего и утонул.

По факту ведется расследование.