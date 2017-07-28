В Сумгайыте в многоэтажном жилом доме произошел пожар, 2 человека отравились

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Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ В городе Сумгайыте в многоэтажном жилом доме произошел пожар, 2 человека отравились.

Как сообщили Report в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям, сгорели воспламеняющиеся конструкции и предметы комнаты площадью 20 кв. м в принадлежащей гражданину 3-комнатной квартире на 10 этаже здания. В ходе пожара 2 человека с признаками отравления продуктами горения были переданы в службу скорой помощи, 15 жителей здания были эвакуированы пожарными на безопасное расстояние.

Остальная часть квартиры была защищена от пожара. Пожар был потушен в 11:06.