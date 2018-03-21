В Сумгайыте в костре сгорел ученик 5-го класса

Сумгайыт. 21 марта. REPORT.AZ/ В Сумгайыте ученик 5-го класса сгорел в костре, организованном в связи с Праздником Новруз.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в квартале 30.

Житель города Айхан Гардашхан оглу Шарафханлы 2007 г.р. поскользнулся при попытке перепрыгнуть через костер во дворе в праздничный день. В результате он упал на костер.

Подросток был добавлен на станцию скорой помощи Сумгайыта с ожогами. Сообщается, что состояние 11-летнего Айхана тяжелое.

Факт расследуется.