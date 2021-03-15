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В Сумгайыте в колодце найден труп пропавшего мужчины

В Сумгайыте в колодце найден труп пропавшего мужчины В ходе расследования, проведенного на основании информации, поступившей в Сумгайытское городское управление полиции в связи с пропажей 18 декабря 2020 года жителя города Сумгайыт Амирова Ханали Алишан оглу 1979 года рождения, по “горячим следам” было раск
Происшествия
15 марта 2021 г. 19:35
В Сумгайыте в колодце найден труп пропавшего мужчины

В ходе расследования, проведенного на основании информации, поступившей в Сумгайытское городское управление полиции в связи с пропажей 18 декабря 2020 года жителя города Сумгайыт Амирова Ханали Алишан оглу 1979 года рождения, по “горячим следам” было раскрыто умышленное убийство пропавшего мужчины.

Как сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры, в результате проведенных расследований были установлены обоснованные подозрения в том, что 18 декабря 2020 года знакомый потерпевшего Рагимов Юсиф Хафиз оглу 1997 г.р. приехал в дом Ханали Амирова по адресу г. Сумгайыт, поселок Гаджи Зейналабдина Тагиева и в ходе конфликта нанес ему смертельные ножевые ранения, после чего поджег труп в подвале школы и бросил в колодец.

Кроме того, появились обоснованные подозрения в том, что дядя Ю.Рагимова Техран Адалят оглу Рашидов помогал ему.

По данному факту прокуратурой города Сумгайыт возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК.

Юсиф Рагимов и Техран Рашидов были задержаны в качестве подозреваемых и привлечены к следствию.

Согласно требованиям Уголовно-процессуального законодательства, сотрудниками прокуратуры с участием судебно-медицинского эксперта был проведен осмотр места происшествия и трупа, назначены соответствующие экспертизы, изъяты вещественные доказательства, допрошены свидетели и выполнены другие необходимые процессуальные действия.

В настоящее время по делу продолжаются интенсивные следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda quyuda meyiti tapılan şəxsin qətlə yetirildiyi məlum olub

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