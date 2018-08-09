Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ В Сумгайыте в цехе по ремонту автомобилей произошел пожар.

Как сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям, на площади 30 кв метров загорелись подверженные горению конструкции цеха и части автомобиля марки Mercedes.

От высокой температуры на площади 26 кв метров расплавился ламбир на потолке смежных цехов. Остальную часть постройки и оставленный на ремонт автомобиль марки Opel удалось уберечь от огня.

Пожар потушен.