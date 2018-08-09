 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Сумгайыте в цехе по ремонту автомобилей произошел пожар

    Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ В Сумгайыте в цехе по ремонту автомобилей произошел пожар.  

    Как сообщили Report в министерстве по чрезвычайным ситуациям, на площади 30 кв метров загорелись подверженные горению конструкции цеха и части автомобиля марки Mercedes.  

    От высокой температуры на площади 26 кв метров расплавился ламбир на потолке смежных цехов. Остальную часть постройки и оставленный на ремонт автомобиль марки Opel удалось уберечь от огня. 

    Пожар потушен. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi