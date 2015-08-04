Баку. 4 августа. REPORT.AZ/ В Сумгайыте утонули двоюродные братья.

Как сообщает Report, информацию распространил официальный сайт министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

В МЧС поступила информация о том, что в прибрежной зоне Сумгайыта (на бесконтрольной зоне в 800-1000 метрах от ближайшего спасательного пункта) утонули Эльнур Этибар оглу Гамидов 1996 г.р. и Анар Халид оглу Танрывердиев 1997 г.р.

Тела утонувших подростков были найдены спасателями пункта спасения на водах "Джорат" и переданы по назначению.