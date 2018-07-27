В Сумгайыте упавший с 4-го этажа ребенок получил тяжелые травмы

27 июля, 2018 02:43

https://report.az/storage/news/e1999e39ff78f3ad4142f5d417cb4383/e4acae57-9b57-4f72-bbb6-9bd2818af896_292.jpg Сумгайыт. 27 июля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте произошел несчастный случай. Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в 10-м микрорайоне, в доме №62, квартире №22. Оставшаяся без присмотра Агалиева Аян Эмиль гызы, 2016-го года рождения, выпала из окна 4-го этажа. Получивший травмы ребенок был доставлен в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи. По факту ведется расследование.

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.