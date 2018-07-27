В Сумгайыте упавший с 4-го этажа ребенок получил тяжелые травмы

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Сумгайыт. 27 июля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте произошел несчастный случай.
Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в 10-м микрорайоне, в доме №62, квартире №22.
Оставшаяся без присмотра Агалиева Аян Эмиль гызы, 2016-го года рождения, выпала из окна 4-го этажа.
Получивший травмы ребенок был доставлен в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи.
По факту ведется расследование.
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