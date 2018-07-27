 Наверх
    Закрыть фоторежим

    В Сумгайыте упавший с 4-го этажа ребенок получил тяжелые травмы

    Сумгайыт. 27 июля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте произошел несчастный случай.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в 10-м микрорайоне, в доме №62, квартире №22.

    Оставшаяся без присмотра Агалиева Аян Эмиль гызы, 2016-го года рождения, выпала из окна 4-го этажа.

    Получивший травмы ребенок был доставлен в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи.

    По факту ведется расследование.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi