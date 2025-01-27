В Сумгайыте умер мужчина, находившийся на лечении в психиатрической больнице

В Сумгайыте скончался 58-летний мужчина, предположительно отравившийся лекарствами в Сумгайытской городской психиатрической больнице.

В Сумгайыте скончался 58-летний мужчина, предположительно отравившийся лекарствами в Сумгайытской городской психиатрической больнице.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, Рамиз Пиргулу оглы Пириев (1966 г.р.) находился на лечении в психиатрической больнице с сентября 2023 года.

В больнице сообщили, что 13 января 2025 года мужчину перевели в терапевтическое отделение Сумгайытской городской больницы скорой медицинской помощи с диагнозом "неуточненная пневмония, экссудативный плеврит".

Несмотря на проведенные обследования и лечение, спасти его не удалось.

По факту ведется расследование.