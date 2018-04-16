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    В Сумгайыте ученик 1-го класса обжегся кипятком

    Сумгайыт. 16 апреля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте на ученика 1-го класса пролилась горячая вода, ребенок получил ожоги.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в поселке Иншаатчылар в квартале "Геджя гонду".

    Житель Сумгайыта Али Фикрет оглы Рустамов 2011 г.р. по неосторожности ошпарился кипятком и получил тяжелые ожоги.

    Ребенок был доставлен в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Врачи сообщили, что его состояние удовлетворительное. 

    По факту ведется расследование.

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