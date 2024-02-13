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Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Сумгайыте 48-летнего мужчины

Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Сумгайыте 48-летнего мужчины 12 февраля на территории города Сумгаит было обнаружено тело Абдуллаева Руфата Совет оглу (1976 г.р.), с признаками насилия.
Происшествия
13 февраля 2024 г. 20:17
Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Сумгайыте 48-летнего мужчины

Возбуждено уголовное дело по факту убийства в Сумгайыте 48-летнего мужчины.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении прокуратуры города Сумгайыта.

Согласно информации, тело жителя города Сумгаит Руфата Абдуллаева (1976 г.р.) со следами насилия было обнаружено на обочине магистрали Баку-Губа.

В ходе проведенного расследования были выявлены обоснованные подозрения в том, что Руфат Абдуллаев умер в результате травм, нанесенных ему Габилом Гошналиевым кулаками и ногами (1993 г.р.).

По данному факту в Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело, Габил Гошналиев по решению прокуратуры задержан в качестве подозреваемого.

В настоящее время по уголовному делу продолжается предварительное расследование.

20:07

12 февраля на территории города Сумгаит было обнаружено тело Абдуллаева Руфата Совет оглу (1976 г.р.), с признаками насилия.

Как сообщили Report в пресс-службе МВД, в результате проведенных мероприятий сотрудниками полиции был опознан и задержан подозреваемый в совершении убийства Гошналиев Габил Байрам оглу (1993 г.р.).

По предварительной информации, преступление произошло на почве личных взаимоотношений.

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Версия на азербайджанском языке İtkin düşən 48 yaşlı şəxs yumruq və təpiklə döyülərək öldürülüb - TƏFƏRRÜAT

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