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    В Сумгайыте убили сотрудника таможни, возбуждено уголовное дело - ОБНОВЛЕНО

    Инцидент произошел на автозаправочной станции

    Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В связи с убийством Аскерова Суджаята Ахмед оглы 1987 г.р. в Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

    Об этом Report сообщили в Сумгайытской городской прокуратуре.

    В прокуратуре отметили, что по делу назначена соответствующая экспертиза, сотрудниками полиции и прокуратуры продолжаются необходимые и неотложные оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица или лиц, совершивших преступление.

    Напомним, что ранее сообщалось о совершении в Сумгайыте убийства.

    По данным местного бюро Report, инцидент произошел на АЗМ близ поселка Сарай, объединяющего Абшерон-Сумгайытскую территорию.

    Житель поселка Сарай Абшеронского района Аскеров Суджаят Ахмед оглы 1987 г.р. был ранен ножом в область сердца неизвестным. Доставленный в больницу в тяжелом положении, он скончался в реанимационном отделении.

    Суджаят Аскеров был сотрудником Государственного таможенного комитета.

    Факт расследуется.

    *** 08:52

    Cумгайыт. 24 апреля. REPORT.AZ/ В городе Сумгайыт произошло убийство.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на автозаправочной станции недалеко от поселка Сарай, соединяющей Абшерон-Сумгаитскую территорию.

    Жителя поселка Сарай Абшеронского района Аскерова Суджайата Ахмед оглы 1987 г.р. неизвестный ударил ножом в область сердца. Раненый в тяжелом состоянии был доставлен в больницу и скончался в реанимационном отделении. 

    Аскеров Суджаят являлся сотрудником Государственного таможенного комитета.

    По факту ведется расследование.

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