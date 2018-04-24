В Сумгайыте убили сотрудника таможни, возбуждено уголовное дело - ОБНОВЛЕНО

Баку. 24 апреля. REPORT.AZ/ В связи с убийством Аскерова Суджаята Ахмед оглы 1987 г.р. в Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.1 (умышленное убийство) УК АР.

Об этом Report сообщили в Сумгайытской городской прокуратуре.

В прокуратуре отметили, что по делу назначена соответствующая экспертиза, сотрудниками полиции и прокуратуры продолжаются необходимые и неотложные оперативно-розыскные мероприятия по установлению лица или лиц, совершивших преступление.

Напомним, что ранее сообщалось о совершении в Сумгайыте убийства.

По данным местного бюро Report, инцидент произошел на АЗМ близ поселка Сарай, объединяющего Абшерон-Сумгайытскую территорию.

Житель поселка Сарай Абшеронского района Аскеров Суджаят Ахмед оглы 1987 г.р. был ранен ножом в область сердца неизвестным. Доставленный в больницу в тяжелом положении, он скончался в реанимационном отделении.

Суджаят Аскеров был сотрудником Государственного таможенного комитета.

Факт расследуется.

*** 08:52

Cумгайыт. 24 апреля. REPORT.AZ/ В городе Сумгайыт произошло убийство.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на автозаправочной станции недалеко от поселка Сарай, соединяющей Абшерон-Сумгаитскую территорию.

Жителя поселка Сарай Абшеронского района Аскерова Суджайата Ахмед оглы 1987 г.р. неизвестный ударил ножом в область сердца. Раненый в тяжелом состоянии был доставлен в больницу и скончался в реанимационном отделении.

Аскеров Суджаят являлся сотрудником Государственного таможенного комитета.

По факту ведется расследование.