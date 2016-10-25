В Сумгайыте три брата пострадали во время массовой драки

Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В городе Сумгайыт произошла массовая драка.

Как сообщает Report, во время драки 23-летнему Наби Гараеву нанесли 3 ножевых ранения.

Его братья 29-летний Мири Гараев и 22-летний Имран Гараев были избиты неизвестными.

Все трое госпитализированы в Сумгайытскую городскую центральную больницу. Состояние Н.Гараева стабильное.

Сотрудниками Сумгайытского городского управления полиции проводится расследование по данному факту.