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    В Сумгайыте три брата пострадали во время массовой драки

    Один из них ранен ножом

    Баку. 25 октября. REPORT.AZ/ В городе Сумгайыт произошла массовая драка.

    Как сообщает Report, во время драки 23-летнему Наби Гараеву нанесли 3 ножевых ранения. 

    Его братья 29-летний Мири Гараев и 22-летний Имран Гараев были избиты неизвестными. 

    Все трое госпитализированы в Сумгайытскую городскую центральную больницу. Состояние Н.Гараева стабильное. 

    Сотрудниками Сумгайытского городского управления полиции проводится расследование по данному факту.

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