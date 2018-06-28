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    В Сумгайыте сын убил отца и бросил тело в море

    Баку. 28 июня. REPORT.AZ/ В Сумгайыте 27 июня из моря был извлечен труп мужчины. Как оказалось, он был убит собственным сыном.

    Как сообщили Report в правоохранительных органах, Эльшана Микаил оглы Искендерова, 1965 года рождения, зарезал его собственный сын - 21-летний Исмаил Искендеров и тело бросил в Каспийское море. 

    И.Искендеров задержан.

    Напомним, что 27 июня в Сумгайыте на берегу моря был найден труп мужчины со следами насильственной смерти и ножевым ранением. Выяснилось, что погибший - житель Сумгайыта Искендеров Эльшан Микаил оглы 1965 г.р. 

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