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В Сумгайыте свекровь скончалась сразу после смерти своей невестки

В Сумгайыте свекровь скончалась сразу после смерти своей невестки В Сумгайыте свекровь скончалась сразу после смерти своей невестки.
Происшествия
27 октября 2023 г. 10:25
В Сумгайыте свекровь скончалась сразу после смерти своей невестки

В Сумгайыте свекровь скончалась сразу после смерти своей невестки.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент был зафиксирован в жилом массиве Ширван поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев.

Мамедова Нурана Мухаммед гызы, 1982 года рождения, скончалась в собственном доме после продолжительной болезни.

Проживающая с ней в одном доме свекровь, Мамедова Гюльназ Нусреддин гызы,1952 года рождения, пережила сильное эмоциональное потрясение из-за смерти невестки. Состояние женщины ухудшилось и она скончалась вслед за невесткой.

По данному факту в прокуратуре города Сумгайыта проводится расследование.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda gəlininin ölümünə dözməyən qayınananın ürəyi partlayıb

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