В Сумгайыте свекровь скончалась сразу после смерти своей невестки

В Сумгайыте свекровь скончалась сразу после смерти своей невестки.

В Сумгайыте свекровь скончалась сразу после смерти своей невестки.

Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент был зафиксирован в жилом массиве Ширван поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев.

Мамедова Нурана Мухаммед гызы, 1982 года рождения, скончалась в собственном доме после продолжительной болезни.

Проживающая с ней в одном доме свекровь, Мамедова Гюльназ Нусреддин гызы,1952 года рождения, пережила сильное эмоциональное потрясение из-за смерти невестки. Состояние женщины ухудшилось и она скончалась вслед за невесткой.

По данному факту в прокуратуре города Сумгайыта проводится расследование.