В Сумгайыте свекровь скончалась сразу после смерти своей невестки.
Как сообщает сумгайытское бюро Report, инцидент был зафиксирован в жилом массиве Ширван поселка Гаджи Зейналабдин Тагиев.
Мамедова Нурана Мухаммед гызы, 1982 года рождения, скончалась в собственном доме после продолжительной болезни.
Проживающая с ней в одном доме свекровь, Мамедова Гюльназ Нусреддин гызы,1952 года рождения, пережила сильное эмоциональное потрясение из-за смерти невестки. Состояние женщины ухудшилось и она скончалась вслед за невесткой.
По данному факту в прокуратуре города Сумгайыта проводится расследование.