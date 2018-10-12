В Сумгайыте студентки отравились донерами

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ В Сумгайыте произошло массовое отравление.

Как сообщает Report, студентки Сумгайытского музыкального колледжа - 16-летняя Ляман Аскерова, 17-летняя Турадж Абдинова, 17-летняя Бахар Ахмедова и 18-летняя Айдан Абдуллаева были госпитализированы с диагнозом "пищевое отравление".

В ходе расследований выяснилось, что все они отравились донерами, который купили в донерной в 43-м квартале Сумгайыта.

По факту в городской прокуратуре ведется расследование.