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    В Сумгайыте совершена кража из тепловоза

    Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ С парковки сортировочной станции, расположенной на территории поселка Г.З.Тагиев в городе Сумгайыт, совершена кража.

    Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудниками Главного управления полиции на транспорте был задержан житель города Новруз Новрузов, который 3 декабря снял и унес с мотора запасного тепловоза, стоявшего на парковке сортировочной станции, 100 кг меди.

    Было установлено, что эту медь он сдал в пункт приема металла. 

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