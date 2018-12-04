В Сумгайыте совершена кража из тепловоза

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Баку. 4 декабря. REPORT.AZ/ С парковки сортировочной станции, расположенной на территории поселка Г.З.Тагиев в городе Сумгайыт, совершена кража.
Как сообщили Report в пресс-службе МВД, сотрудниками Главного управления полиции на транспорте был задержан житель города Новруз Новрузов, который 3 декабря снял и унес с мотора запасного тепловоза, стоявшего на парковке сортировочной станции, 100 кг меди.
Было установлено, что эту медь он сдал в пункт приема металла.
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