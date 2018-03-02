В Сумгайыте сотрудники кафе избили посетителя

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Сумгайыт. 2 марта. REPORT.AZ/ В Сумгайыте в кафе произошла массовая драка, посетителя заведения избили и выбросили на улицу.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в кафе "Металлург".

Так, житель города Сумгайыт, Эльсевер Газанфар оглу Бадалиев 1988 г.р. минувшей ночью отправился в это кафе вместе с близким другом. Позднее между Э.Бадалиевым и сотрудниками кафе возник спор. Сотрудники кафе избили его и выбросили на улицу.

Э.Мамедов в тяжелом состоянии был доставлен в больницу скорой медицинской помощи г. Сумгайыт.

По факту ведется расследование.