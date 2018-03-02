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    В Сумгайыте сотрудники кафе избили посетителя

    © Report

    Сумгайыт. 2 марта. REPORT.AZ/ В Сумгайыте в кафе произошла массовая драка, посетителя заведения избили и выбросили на улицу.

    Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в кафе "Металлург".

    Так, житель города Сумгайыт, Эльсевер Газанфар оглу Бадалиев 1988 г.р. минувшей ночью отправился в это кафе вместе с близким другом. Позднее между Э.Бадалиевым и сотрудниками кафе возник спор. Сотрудники кафе избили его и выбросили на улицу.

    Э.Мамедов в тяжелом состоянии был доставлен в больницу скорой медицинской помощи г. Сумгайыт.

    По факту ведется расследование.

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