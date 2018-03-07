В Сумгайыте сотрудника полиции сбил автомобиль

7 марта, 2018 20:58

© Foto: Report.az Сумгайыт. 7 марта. REPORT.AZ/ В Сумгайыте 28-летнего юношу сбила машина. Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, ДТП произошло в 12-ом микрорайоне города. Житель Сумгайыта Керим Джабраил оглы Бабазаде 1990 г.р. был сбит автомобилем. Потерпевший доставлен в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Его состояние удовлетворительное. Отметим, что 28-летний К.Бабазаде является сотрудником постпатрульной службы Управления полиции города Сумгайыт. По факту ведется расследование.