В Сумгайыте сотрудника полиции сбил автомобиль

Сумгайыт. 7 марта. REPORT.AZ/ В Сумгайыте 28-летнего юношу сбила машина.
Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, ДТП произошло в 12-ом микрорайоне города.
Житель Сумгайыта Керим Джабраил оглы Бабазаде 1990 г.р. был сбит автомобилем.
Потерпевший доставлен в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Его состояние удовлетворительное.
Отметим, что 28-летний К.Бабазаде является сотрудником постпатрульной службы Управления полиции города Сумгайыт.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
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