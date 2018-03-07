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    В Сумгайыте сотрудника полиции сбил автомобиль

    По факту ведется расследование© Foto: Report.az

    Сумгайыт. 7 марта. REPORT.AZ/ В Сумгайыте 28-летнего юношу сбила машина. 

    Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, ДТП произошло в 12-ом микрорайоне города. 

    Житель Сумгайыта Керим Джабраил оглы Бабазаде 1990 г.р. был сбит автомобилем. 

    Потерпевший доставлен в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Его состояние удовлетворительное. 

    Отметим, что 28-летний К.Бабазаде является сотрудником постпатрульной службы Управления полиции города Сумгайыт. 

    По факту ведется расследование. 

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