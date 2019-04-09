В Сумгайыте сотрудник страховой компании совершил мошенничество в отношении 11 человек

Сотрудник компании Gunay Sıgorta совершил мошенничество в отношении 11 человек.

Как сообщает сумгайыт-абшеронское бюро Report, случай был зарегистрирован в городе Сумгайыт.

Житель города Мехти Аббасов обратился в Gunay Sıgorta для страхования грузовика марки "КамАз". Сотрудник страховой компании Анар Асланов подошел к нему под предлогом страхования автомобиля и забрал предусмотренную для этого сумму. Факт мошенничества был раскрыт после штрафов, выписанных водителю транспортного средства. Оказалось, что сотрудник компании не внес полученную сумму денег в базу компании. Потерпевший обратился в Сумгайытское городское управление полиции и потребовал вернуть сумму причиненного ему ущерба.

В связи с этим представитель компании Gunay Sıgorta Асиф Аббасов рассказал местному бюро Report, что гражданин оказался жертвой мошенничества, а данный сотрудник был отстранен от работы.

В результате расследования выяснилось, что А.Асланов совершил мошенничество в отношении 11 человек, включая водителя грузовика М.Аббасова.

По факту ведется расследование.