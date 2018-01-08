В Сумгайыте сотрудник фирмы ранил ножом директора по продажам

Сумгайыт. 8 января. REPORT.AZ/ В городе Сумгайыт сотрудник фирмы ранил ножом директора продаж.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на улице Мира.

Согласно информации, между директором продаж одного из филиалов жителем поселка Джорат 30-летним Рауфом Рафиг оглу Гейбатовым и 25-летним сотрудником Мубаризом Мамедовым произошел конфликт в автомобиле, принадлежащем фирме. Во время конфликта М.Мамедов нанес сзади директору продаж несколько ножевых ранений. Р.Гейбатов получил тяжелые ножевые ранения области головы, шеи и лица. Водитель незамедлительно доставил раненого в Сумгайытскую городскую больницу скорой медицинской помощи. Состояние прооперированного мужчины оценивается как тяжелое.

Отметим, что инцидент произошел после в результате того, что Мубариз Мамедов украл без ведома директора продаж Рауфа Гейбатова товары с целью их дальнейшей продажи и не захотел возвращать нанесенный ущерб. Зачинщик инцидента задержан.

По факту ведется расследование.