В Сумгайыте сокращен срок бывшему заключенному, в доме которого обнаружили большое количество наркотиков

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ В Сумгайытском апелляционном суде завершилось судебное заседание по апелляционной жалобе на приговор в отношении Джабира Гаибова, обвиненного в приобретении большого количества наркотических веществ.

Как сообщает Report, решение было зачитано на процессе под председательством судьи Видади Джафарова.

По решению, апелляционная жалоба Дж.Гаибова была удовлетворена, решение суда первой инстанции изменено. Срок заключения был сокращен в 11 до 10 лет, остальная часть приговора осталась неизменной.

Отметим, что житель Сумгайты ранее судимый Дж.Гаибов был задержан в марте прошлого года. В его доме было обнаружено 0,965 грамм героина. Во время обыска на придворовом участке были также найдены 2 кг 45 гр героина и 3 кг 170 гр марихуаны.

Дж.Гаибов признал свою вину.

Бакинским судом по тяжким преступлениям он был приговорен к 11 годам заключения. Недовольный решением он подал апелляционную жалобу, прося облегчить наказание.