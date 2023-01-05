В Сумгайыте снесен незаконно построенный объект

Сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) демонтирован незаконно построенный объект в Сумгайыте.

Сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) демонтирован незаконно построенный объект в Сумгайыте.

Об этом Report сообщили в пресс-службе МЧС.

Было установлено, что в поселке имени З. Тагиева города Сумгайыт проводились строительные работы без наличия соответствующих разрешительных документов и с нарушением требований нормативных актов по пожарной безопасности.

В результате мероприятий, проведенных Государственной службой пожарного надзора МЧС и Государственным агентством по контролю безопасности в строительстве, строительство было остановлено, а объект снесен.