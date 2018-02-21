В Сумгайыте сломался лифт многоэтажного дома, 3 человека пострадали - ФОТО

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Сумгайыт. 21 февраля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте сломался лифт многоэтажного дома, 3 человека пострадали.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в 47-м квартале города.

В многоэтажном доме сломался работающий лифт. В результате три человека: Сахиль Алиага оглу Наджафов 1981 г.р., Орудж Фаиг оглу Исмаилов 1982 г.р., Тебриз Фамиль оглу Наджафли 1995 г.р. получили тяжелые травмы, упав по неосторожности с 8 этажа.

С помощью местных жителей пострадавшие были срочно доставлены в больницу скорой медицинской помощи г.Сумгайыт.

Факт расследуется.