В Сумгайыте сломался лифт многоэтажного дома, 3 человека пострадали - ФОТО

Сумгайыт. 21 февраля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте сломался лифт многоэтажного дома, 3 человека пострадали.
Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в 47-м квартале города.
В многоэтажном доме сломался работающий лифт. В результате три человека: Сахиль Алиага оглу Наджафов 1981 г.р., Орудж Фаиг оглу Исмаилов 1982 г.р., Тебриз Фамиль оглу Наджафли 1995 г.р. получили тяжелые травмы, упав по неосторожности с 8 этажа.
С помощью местных жителей пострадавшие были срочно доставлены в больницу скорой медицинской помощи г.Сумгайыт.
Факт расследуется.
Valeh DadaşovАвтор новости
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