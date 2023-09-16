Обнаруженное на предприятии в Сумгайыте радиоактивное вещество вывезено на спецкомбинат

Радиоактивное вещество, обнаруженное на предприятии в Сумгайыте, было вывезено для захоронения на специальный комбинат "Изотоп".
Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.
В результате проведенных МЧС радиометрических, дозиметрических и спектрометрических измерений, а также работ по ядерно-радиологическим испытаниям на территории предприятия, расположенного на улице Строителей в городе Сумгайыт, было установлено точное местонахождение источника излучения.
Обнаруженное сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям на глубине 40 см радиоактивное вещество CS (цезий) 137 было изъято с территории и доставлено на специальный комбинат МЧС “Изотоп”.
При повторных осмотрах на месте происшествия радиационный фон пришел в норму.