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Обнаруженное на предприятии в Сумгайыте радиоактивное вещество вывезено на спецкомбинат

Обнаруженное на предприятии в Сумгайыте радиоактивное вещество вывезено на спецкомбинат В Сумгайыте радиоактивное вещество, обнаруженное на предприятии, было вывезено на специальный комбинат
Происшествия
16 сентября 2023 г. 14:30
Обнаруженное на предприятии в Сумгайыте радиоактивное вещество вывезено на спецкомбинат

Радиоактивное вещество, обнаруженное на предприятии в Сумгайыте, было вывезено для захоронения на специальный комбинат "Изотоп".

Об этом сообщает Report со ссылкой на МЧС.

В результате проведенных МЧС радиометрических, дозиметрических и спектрометрических измерений, а также работ по ядерно-радиологическим испытаниям на территории предприятия, расположенного на улице Строителей в городе Сумгайыт, было установлено точное местонахождение источника излучения.

Обнаруженное сотрудниками Министерства по чрезвычайным ситуациям на глубине 40 см радиоактивное вещество CS (цезий) 137 было изъято с территории и доставлено на специальный комбинат МЧС “Изотоп”.

При повторных осмотрах на месте происшествия радиационный фон пришел в норму.

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Версия на азербайджанском языке Фото Sumqayıtda müəssisədə aşkarlanan radioaktiv maddə xüsusi kombinata aparılıb

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