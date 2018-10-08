Сумгайыт. 8 октября. REPORT.AZ/ В Сумгайыте рабочий попал под грузовик.
Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент зарегистрирован на пролегающем через поселок Гаджи Зейналабдина Тагиева отрезке дороги Баку-Губа.
Подавая назад, грузовик задавил Мазахира Азай оглу Мустафаева 1977 г.р. Тело передано в Сумгайытский региональный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии минздрава.
Отметим, что погибший был работником дорожно-строительного управления.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости
Поделиться в Facebook