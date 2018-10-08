В Сумгайыте рабочий попал под грузовик

8 октября, 2018 20:23

Сумгайыт. 8 октября. REPORT.AZ/ В Сумгайыте рабочий попал под грузовик. Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент зарегистрирован на пролегающем через поселок Гаджи Зейналабдина Тагиева отрезке дороги Баку-Губа. Подавая назад, грузовик задавил Мазахира Азай оглу Мустафаева 1977 г.р. Тело передано в Сумгайытский региональный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии минздрава. Отметим, что погибший был работником дорожно-строительного управления. По факту ведется расследование.

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