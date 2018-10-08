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    В Сумгайыте рабочий попал под грузовик

    Сумгайыт. 8 октября. REPORT.AZ/ В Сумгайыте рабочий попал под грузовик. 

    Как сообщает сумгайытско-абшеронское бюро Report, инцидент зарегистрирован на пролегающем через поселок Гаджи Зейналабдина Тагиева отрезке дороги Баку-Губа. 

    Подавая назад, грузовик задавил Мазахира Азай оглу Мустафаева 1977 г.р. Тело передано в Сумгайытский региональный отдел Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии минздрава. 

    Отметим, что погибший был работником дорожно-строительного управления. 

    По факту ведется расследование. 

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