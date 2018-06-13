Сумгайыт. 13 июня. REPORT.AZ/ В Сумгайыте пропала без вести 16-летняя девушка.

Как сообщает местное бюро Report, проживающая по адресу 16-й микрорайон, дом 91А Мамедова Ульвия Рейхун гызы вышла из дома под предлогом пойти в магазин и не вернулась.

Близкие девушки обратились в правоохранительные органы в связи с ее пропажей. В настоящее время поиски У.Мамедовой продолжаются.

Рост У.Мамедовой 1.60, цвет глаза – карие, на подбородке имеется родинка и шрам на носу.

Увидевших ее просят обратиться в Сумгайытское городское управление полиции и по номеру (055) 323-47-55.