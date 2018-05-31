В Сумгайыте пропал без вести молодой человек - ФОТО

Сумгайыт. 31 мая. REPORT.AZ/ В Сумгайыте пропал без вести молодой человек.

Как сообщает местное бюро Report, обратившись в 4-е отделение полиции, местная жительница Юсифова Зоя Бабаш гызы 1960 г.р. заявила, что ее сын Юсифов Чингиз Вахид оглу 1990 г.р. ушел в неизвестном направлении и больше не возвращался.

Его приметы - рост 170 см, среднего телосложения. Выходя из дома на Ч.Юсифове были белая рубашка, синие брюки, синяя обувь.

Лиц, располагающих информацией о местонахождении 28-летнего молодого человека, просим сообщить по телефонам: (018) 65-5-69-77; (070) 325-70-25; (055) 287-27-25.