В Сумгайыте пропал без вести 32-летний мужчина - ФОТО

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Сумгайыт. 30 апреля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте пропал без вести 32-летний мужчина.

Как сообщает местное бюро Report, обратившись во 2-е территориальное отделение полиции, житель поселка Г.З.Тагиев Алейман Магомед оглу Ахмедов заявил, что проживающий по тому же адресу его сын Орудж Алейман оглу Ахмедов 1986 г.р. вышел из дома и больше не вернулся.

По факту в Сумгайытском городском управлении полиции ведется расследование.

Просим всех, кто знаком или же располагает информацией о местонахождении указанного на фото лица, связаться с Сумгайытским городским управлением полиции или же по телефонам (055) 211-43-23; (055) 583-88-34, (018) 65-4-02.