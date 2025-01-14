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В Сумгайыте произошло серьезное ДТП с участием пешехода

В Сумгайыте произошло серьезное ДТП с участием пешехода В Сумгайыте 16-летняя девочка-подросток серьезно пострадала при наезде автомобиля.
Происшествия
14 января 2025 г. 08:50
В Сумгайыте произошло серьезное ДТП с участием пешехода

В Сумгайыте 16-летняя девочка-подросток серьезно пострадала при наезде автомобиля.

Как сообщает местное бюро Report, автомобиль сбил Фатиму Фаталиеву (2009 г.р.), когда она хотела перейти дорогу на улице Сарвара Бадалбейли.

Пострадавшую экстренно доставили в Сумгайытскую городскую детскую больницу. При обследовании ей диагностировали перелом правой ключицы в области акромиального конца, закрытый перелом верхней трети левой плечевой кости без смещения, у медиков также есть подозрения на черепно-мозговую травму у пациентки, состояние оценивается как средней тяжести.

По факту начато расследование, обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda 16 yaşlı qızı avtomobil vurub, vəziyyəti ağırdır

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