В Сумгайыте произошло ДТП со смертельным исходом

В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

В Сумгайыте произошло дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом.

Как сообщает Report, инцидент произошел 31 января.

Так, Расулов Анар Гаджиоглан оглу (1982 г.р.) потерял управление автомобилем марки Ford, в результате чего выехал на тротуар и сбил Эйвазову Агибят Агасалим гызы (1965 г.р.). Женщина скончалась на месте происшествия.

По факту в Сумгайытском ГУП возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК АР, ведется следствие.