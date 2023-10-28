В Сумгайыте произошло вооруженное нападение, есть погибшие и раненые

В Сумгайыте произошла стрельба, есть погибшие и раненые.
Как передает Report, инцидент зафиксирован в 16 микрорайоне жилого массива "Джорат баглары".
Так, во время вооруженного нападения на дом, погибли 2 члена семьи - Дагбейи Фараджов и Сузана Каракаш. По предварительным данным пострадали граждане Турции - Каракаш Ягмур и Каракаш Джансу, а также Тарлан Фараджев.
На место были привлечены сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи.
Проводятся необходимые следственные мероприятия.