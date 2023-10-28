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В Сумгайыте произошло вооруженное нападение, есть погибшие и раненые

В Сумгайыте произошло вооруженное нападение, есть погибшие и раненые В Сумгайыте произошла стрельба, есть погибшие и раненые.
Происшествия
28 октября 2023 г. 06:35
В Сумгайыте произошло вооруженное нападение, есть погибшие и раненые

В Сумгайыте произошла стрельба, есть погибшие и раненые.

Как передает Report, инцидент зафиксирован в 16 микрорайоне жилого массива "Джорат баглары".

Так, во время вооруженного нападения на дом, погибли 2 члена семьи - Дагбейи Фараджов и Сузана Каракаш. По предварительным данным пострадали граждане Турции - Каракаш Ягмур и Каракаш Джансу, а также Тарлан Фараджев.

На место были привлечены сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи.

Проводятся необходимые следственные мероприятия.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıtda silahlı hücum olub, 2 nəfər ölüb, yaralılar var - EKSKLÜZİV

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