В Сумгайыте произошло вооруженное нападение, есть погибшие и раненые

В Сумгайыте произошла стрельба, есть погибшие и раненые.

В Сумгайыте произошла стрельба, есть погибшие и раненые.

Как передает Report, инцидент зафиксирован в 16 микрорайоне жилого массива "Джорат баглары".

Так, во время вооруженного нападения на дом, погибли 2 члена семьи - Дагбейи Фараджов и Сузана Каракаш. По предварительным данным пострадали граждане Турции - Каракаш Ягмур и Каракаш Джансу, а также Тарлан Фараджев.

На место были привлечены сотрудники правоохранительных органов и бригада скорой помощи.

Проводятся необходимые следственные мероприятия.