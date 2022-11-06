Один человек пострадал в результате взрыва в жилом доме в Сумгайыте

В результате взрыва в жилом доме в Сумгайыте пострадал один человек.
Как сообщили
По вызову были немедленно задействованы соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны и Сумгайытского регионального центра министерства.
При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было предварительно установлено, что взрыв, не сопровождавшийся возгоранием, произошел в результате утечки бытового газа на балконе трехкомнатной квартиры общей площадью 75 м², расположенной на девятом этаже девятиэтажного жилого дома.
В результате инцидента с травмами госпитализирован Джаваншир Яшар оглу Бабаев, 1991 года рождения.
От взрывной волны потолочное покрытие балкона разрушилось на площади 4 м², оконные рамы упали на припаркованный во дворе автомобиль "ВАЗ-2107".
Силами МЧС на территории приняты соответствующие меры безопасности.
По факту ведется расследование.