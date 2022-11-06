О нас

Один человек пострадал в результате взрыва в жилом доме в Сумгайыте

Один человек пострадал в результате взрыва в жилом доме в Сумгайыте На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана поступила информация о взрыве в многоэтажном доме, расположенном по адресу город Сумгайыт, 9-й микрорайон, дом 71.
Происшествия
6 ноября 2022 г. 23:34
Один человек пострадал в результате взрыва в жилом доме в Сумгайыте

В результате взрыва в жилом доме в Сумгайыте пострадал один человек.

Как сообщили Report в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана, на горячую линию "112" ведомства поступила информация о взрыве в многоэтажном доме, расположенном по адресу: город Сумгайыт, 9-й микрорайон, дом 71.

По вызову были немедленно задействованы соответствующие силы Государственной службы пожарной охраны и Сумгайытского регионального центра министерства.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было предварительно установлено, что взрыв, не сопровождавшийся возгоранием, произошел в результате утечки бытового газа на балконе трехкомнатной квартиры общей площадью 75 м², расположенной на девятом этаже девятиэтажного жилого дома.

В результате инцидента с травмами госпитализирован Джаваншир Яшар оглу Бабаев, 1991 года рождения.

От взрывной волны потолочное покрытие балкона разрушилось на площади 4 м², оконные рамы упали на припаркованный во дворе автомобиль "ВАЗ-2107".

Силами МЧС на территории приняты соответствующие меры безопасности.

По факту ведется расследование.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıtda mənzildə partlayış baş verib, xəsarət alan var

Самое читаемое

Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
Путин: Встреча в Сочи была очень полезной
31 октября 2022 г. 22:15
Посол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
ФотоПосол Германии встретился с главой ИВ Сумгайыта
1 ноября 2022 г. 10:17
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
США выделят Молдове 50 миллионов долларов
2 ноября 2022 г. 19:34
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
Япония к 2030 году оснастит войска гиперзвуковыми ракетами
3 ноября 2022 г. 08:26
Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
Президент Ильхам Алиев посадил оливковое дерево в Зиря
4 ноября 2022 г. 19:34
МИД: Украина примет жесткие меры, чтобы исключить использование РФ иранского оружия
МИД: Украина примет жесткие меры, чтобы исключить использование РФ иранского оружия
5 ноября 2022 г. 18:39
В Баку автомобиль сбил 60-летнего мужчину
В Баку автомобиль сбил 60-летнего мужчину
6 ноября 2022 г. 05:22
Кабмин Турции соберется завтра, опубликована повестка
Кабмин Турции соберется завтра, опубликована повестка
6 ноября 2022 г. 17:04
На выборах президента Бразилии победил Лула да Силва
На выборах президента Бразилии победил Лула да Силва
31 октября 2022 г. 03:12
Милли Меджлис принял заявление в связи с Днем Победы
Милли Меджлис принял заявление в связи с Днем Победы
5 ноября 2022 г. 11:50

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi