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TƏBİB: Пострадавшие при взрыве в Сумгайыте госпитализированы в медицинские учреждения

TƏBİB: Пострадавшие при взрыве в Сумгайыте госпитализированы в медицинские учреждения В Сумгайыте произошел взрыв, есть пострадавшие.
Происшествия
15 января 2024 г. 22:04
TƏBİB: Пострадавшие при взрыве в Сумгайыте госпитализированы в медицинские учреждения

Пострадавшие в результате взрыва в здании общежития, расположенном на улице Яхьи Мамедова в городе Сумгайыт, 4 человека (2 взрослых и 2 детей) были госпитализированы в медицинские учреждения при Сумгайытском медицинском центре.

Как передает Report со ссылкой на TƏBİB, лицам, получившим различные виды ожоговых травм, были оказаны необходимые медицинские услуги.

Состояние одного из них оценивается как стабильное, а других - как умеренно-тяжелое.

21:37

На горячую линию "112" МЧС Азербайджана поступила информация о взрыве в здании общежития, расположенном на улице Я.Мамедова в городе Сумгайыт.

Как передает Report, на основании полученной информации немедленно были задействованы силы Государственной противопожарной службы МВД и Сумгайытского регионального центра МЧС.

В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия установлено, что взрыв без возгорания произошел в квартире общей площадью 50 кв.м.

В результате происшествия обрушились перегородки квартиры, вылетели оконные рамы. Пострадали 4 человека.

21:18

В Сумгайыте произошел взрыв.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент был зафиксирован в общежитии № 2, расположенном на улице Я.Мамедова ("Металлург").

Во время взрыва пострадали 4 члена одной семьи: Джейхун Эльдар оглы Пашаев (1986 г.р.) получил ожоги лица и рук, Вюсала Гюндуз гызы Пашаева (1990 г.р.) - ожоги лица и рук 1-2 степени, Назакят Джейхун гызы Пашаева(2008 г.р.) - ожог лица 2-й степени и Юсиф Джейхун оглы Пашаев(2013 г.р.) - ожог лица 1-й степени, ожог руки 2-й степени.

По факту ведется расследование.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTƏBİB: Sumqayıtda partlayışda xəsarət alan 4 nəfərdən 3-nün vəziyyəti orta ağırdır - YENİLƏNİB-2

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