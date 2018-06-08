В Сумгайыте произошел пожар в жилом здании, эвакуированы 11 человек

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Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ В квартире общей площадью 67 кв.м., расположенной на первом этаже 5-этажного жилого здания в Сумгайыте, сгорели 2 бытовых прибора и 0,5 кв.м. кухонной мебели.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило МЧС.

От высокой температуры растаяли 15 кв.м. собранного из ламбрина потолка. Во время пожара пожранными были эвакуированы 11 жителей дома. Остальная часть квартиры были спасена от пожара.

Пожар потушен.