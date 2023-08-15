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В Сумгайыте сгорел трансформатор, часть города осталась без света

В Сумгайыте сгорел трансформатор, часть города осталась без света В Сумгайыте в результате пожара в трансформаторе в части города отключена подача электроэнергии.
Происшествия
15 августа 2023 г. 15:03
В Сумгайыте сгорел трансформатор, часть города осталась без света

В Сумгайыте в результате пожара в трансформаторе в части города отключена подача электроэнергии.

Как сообщает местное бюро Report, пожар произошел вчера вечером на территории 16-го микрорайона города.

В результате на территории микрорайона была отключена подача электроэнергии, и значительное количество домов осталось без света.

К месту происшествия были привлечены сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС, и в кратчайшие сроки пожар был потушен.

Однако подача электроэнергии в дома и квартиры восстановлена частично.

В “Сумгайытской электрической сети” местному бюро Report сообщили, что в настоящее время на указанной территории ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Было отмечено, что в кратчайшие сроки дома и квартиры в этом районе будут полностью обеспечены электричеством.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda transformatorda yanğın olub, şəhərin bir hissəsi işıqsız qalıb

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