В Сумгайыте сгорел трансформатор, часть города осталась без света

В Сумгайыте в результате пожара в трансформаторе в части города отключена подача электроэнергии.

В Сумгайыте в результате пожара в трансформаторе в части города отключена подача электроэнергии.

Как сообщает местное бюро Report, пожар произошел вчера вечером на территории 16-го микрорайона города.

В результате на территории микрорайона была отключена подача электроэнергии, и значительное количество домов осталось без света.

К месту происшествия были привлечены сотрудники Государственной противопожарной службы МЧС, и в кратчайшие сроки пожар был потушен.

Однако подача электроэнергии в дома и квартиры восстановлена частично.

В “Сумгайытской электрической сети” местному бюро Report сообщили, что в настоящее время на указанной территории ведутся ремонтно-восстановительные работы.

Было отмечено, что в кратчайшие сроки дома и квартиры в этом районе будут полностью обеспечены электричеством.