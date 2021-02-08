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В Сумгайыте произошел пожар в санатории, погиб вынужденный переселенец

В Сумгайыте произошел пожар в санатории, погиб вынужденный переселенец Пожар произошел на площади 15 кв.м. в мансарде оздоровительного санатория
Происшествия
8 февраля 2021 г. 12:30
В Сумгайыте произошел пожар в санатории, погиб вынужденный переселенец
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В Сумгайыте произошел пожар в здании санатория, где временно проживали вынужденные переселенцы.

Как передает сумгайытское бюро Report, во время пожара погиб вынужденный переселенец из Губадлинского района Мазахир Нушираван оглу Ахмедов 1972 г.р.

По словам соседей, М.Ахмедов часто употреблял алкогольные напитки, жил в мансарде здания и во время инцидента спал. Это, вероятно, и стало причиной его смерти. Обгоревший труп мужчины был передан на экспертизу в Сумгайытское городское отделение Объединения судмедэкспертизы и патологической анатомии.

Пожар произошел на площади 15 кв.м. в мансарде оздоровительного санатория.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı binada yanğın olub, ölən var

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