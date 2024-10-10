В Сумгайыте произошел пожар в цехе по производству полиэтилена

В цехе по производству полиэтилена, расположенном на улице Самеда Вургуна в Сумгайыте, произошел пожар

В цехе по производству полиэтилена, расположенном на улице Самеда Вургуна в Сумгайыте, произошел пожар

Как сообщает Report , на место происшествия по вызову были привлечены силы Сумгайытского городского управления Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте инцидента было установлено, что пожар произошел в цехе по производству полиэтилена общей площадью 800 кв.м. Благодаря оперативному вмешательству возгорание было ликвидировано в короткие сроки, пожарные не допустили распространения огня, в том числе на близлежащие дома.

В результате пожара сгорели полиэтиленовые отходы, складированные на площади 200 кв.м внутри цеха, а также деревянные конструкции кровли на площади 300 кв.м. Большая часть предприятия и близлежащие постройки были защищены от огня.

В результате происшествия никто не пострадал.