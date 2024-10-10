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В Сумгайыте произошел пожар в цехе по производству полиэтилена

В Сумгайыте произошел пожар в цехе по производству полиэтилена В цехе по производству полиэтилена, расположенном на улице Самеда Вургуна в Сумгайыте, произошел пожар
Происшествия
10 октября 2024 г. 22:31
В Сумгайыте произошел пожар в цехе по производству полиэтилена

В цехе по производству полиэтилена, расположенном на улице Самеда Вургуна в Сумгайыте, произошел пожар

Как сообщает Report, на место происшествия по вызову были привлечены силы Сумгайытского городского управления Государственной службы пожарной охраны МЧС.

При оценке оперативной обстановки на месте инцидента было установлено, что пожар произошел в цехе по производству полиэтилена общей площадью 800 кв.м. Благодаря оперативному вмешательству возгорание было ликвидировано в короткие сроки, пожарные не допустили распространения огня, в том числе на близлежащие дома.

В результате пожара сгорели полиэтиленовые отходы, складированные на площади 200 кв.м внутри цеха, а также деревянные конструкции кровли на площади 300 кв.м. Большая часть предприятия и близлежащие постройки были защищены от огня.

В результате происшествия никто не пострадал.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda polietilen istehsalı sexində yanğın olub

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