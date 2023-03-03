В Сумгайыте предотвращено незаконное строительство

В Сумгайыте предотвращено незаконное строительство.

В Сумгайыте предотвращено незаконное строительство.

Об этом Report сообщили в пресс-службе Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) Азербайджана.

Государственной службой пожарного надзора МЧС и Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве выявлены факты незаконного проведения строительных работ в поселке Джорат (Сумгайыт) и на улице Видади в городе Евлах без соответствующих разрешительных документов, в том числе с нарушением требований нормативных документов по пожарной безопасности.

В результате предпринятых Госагентством соответствующих мер незаконные строительные работы были предотвращены.