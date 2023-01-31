В Сумгайыте повторно предотвращено незаконное строительство объекта

Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве и Государственной службой пожарной охраны МЧС Азербайджана повторно предотвращены незаконные строительные работы на улице Сюлх в Сумгайыте.

Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве и Государственной службой пожарной охраны МЧС Азербайджана повторно предотвращены незаконные строительные работы на улице Сюлх в Сумгайыте.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Было установлено, что в Сумгайыте возобновлены работы на объекте, строительство которого было прекращено из-за отсутствия соответствующих документов и нарушения требований пожарной безопасности.

В результате принятых мер незаконные строительные работы были прекращены, объект повторно снесен.