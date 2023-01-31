О нас

В Сумгайыте повторно предотвращено незаконное строительство объекта

В Сумгайыте повторно предотвращено незаконное строительство объекта Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве и Государственной службой пожарной охраны МЧС Азербайджана повторно предотвращены незаконные строительные работы на улице Сюлх в Сумгайыте.
Происшествия
31 января 2023 г. 11:20
В Сумгайыте повторно предотвращено незаконное строительство объекта

Государственным агентством по надзору за безопасностью в строительстве и Государственной службой пожарной охраны МЧС Азербайджана повторно предотвращены незаконные строительные работы на улице Сюлх в Сумгайыте.

Как сообщает Report, информацию об этом распространило министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС).

Было установлено, что в Сумгайыте возобновлены работы на объекте, строительство которого было прекращено из-за отсутствия соответствующих документов и нарушения требований пожарной безопасности.

В результате принятых мер незаконные строительные работы были прекращены, объект повторно снесен.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıtda qanunsuz tikintinin qarşısı ikinci dəfə alınıb, obyekt yenidən sökülüb

Самое важное

Алекберли: Возвращение соотечественников в Западный Азербайджан сыграет важную роль в установлении мира в регионе
Алекберли: Возвращение соотечественников в Западный Азербайджан сыграет важную роль в установлении мира в регионе
31 января 2023 г. 11:33
Президент Азербайджана: Самая большая ценность наших отношений с Венгрией заключается во взаимном доверии и в совместной деятельности
Президент Азербайджана: Самая большая ценность наших отношений с Венгрией заключается во взаимном доверии и в совместной деятельности
30 января 2023 г. 22:26
Президент: Основополагающие факторы, связывающие Азербайджан и Венгрию, — это наши общие взгляды на мир
Президент: Основополагающие факторы, связывающие Азербайджан и Венгрию, — это наши общие взгляды на мир
30 января 2023 г. 22:02
Президент Ильхам Алиев: Венгрия и Азербайджан являются друзьями и стратегическими партнерами
Президент Ильхам Алиев: Венгрия и Азербайджан являются друзьями и стратегическими партнерами
30 января 2023 г. 20:28
Президент: Надеемся увидеть участие венгерских компаний в восстановлении Карабаха
Президент: Надеемся увидеть участие венгерских компаний в восстановлении Карабаха
30 января 2023 г. 20:02
Президент: Мы возродили проект НАБУККО, который в свое время считался канувшим в историю
Президент: Мы возродили проект НАБУККО, который в свое время считался канувшим в историю
30 января 2023 г. 19:57
Ильхам Алиев: Азербайджан может стать одним из важных транспортно-логистических центров Евразии
Ильхам Алиев: Азербайджан может стать одним из важных транспортно-логистических центров Евразии
30 января 2023 г. 19:56
Состоялась встреча президентов Азербайджана и Венгрии в формате один на один
ФотоСостоялась встреча президентов Азербайджана и Венгрии в формате один на один
30 января 2023 г. 19:09
В Будапеште состоялась встреча первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой с супругой премьер-министра Венгрии
В Будапеште состоялась встреча первой леди Азербайджана Мехрибан Алиевой с супругой премьер-министра Венгрии
30 января 2023 г. 18:57
В Будапеште подписаны азербайджано-венгерские документы
ФотоВ Будапеште подписаны азербайджано-венгерские документы
30 января 2023 г. 18:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi