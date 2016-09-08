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    В Сумгайыте поспоривший с женой 33-летний мужчина умер при невыясненных обстоятельствах

    Он был ранен в ногу

    Баку. 8 сентября. REPORT.AZ/ В Сумгайыте зарегистрирован смертельный случай. 

    Как сообщили Report в Сумгайытской прокуратуре, житель города Натиг Мадатов (1983 года рождения) на почве семейного конфликта поспорил со своей женой Хатирой Мамедовой (1980 года рождения).

    Раненый в ногу Н.Мадатов умер от кровопотери. 

    В показаниях следствию Х.Мамедова сообщила, что ее муж ранил себя сам. 

    По факту в Сумгайытской городской прокуратуре ведется расследование. В ходе расследования станут известны детали инцидента. 

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