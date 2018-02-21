В Сумгайыте поспорившая с сыном женщина нанесла себе ножевые ранения

Сумгайыт. 21 февраля. REPORT.AZ/ В Сумгайыте поспорившая с сыном 46-летняя женщина пыталась совершить суицид, нанеся себе ножевые ранения.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел в дачном массиве "Гурд дереси".

Проживающая здесь Рагиля Гурбанова 1972 г.р. пыталась совершить суицид, нанеся себе многочисленные ножевые ранения.

Близкие доставили женщину в больницу в тяжелом состоянии.

Р.Гурбанова заявила, что пыталась покончить с собой из-за сына.

По факту ведется расследование.