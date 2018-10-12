В Сумгайыте погиб мужчина, прыгнувший с высоты в море

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Сумгайыт. 12 октября. REPORT.AZ/ На сумгайытском бульваре произошел несчастный случай.
Как сообщает сумгайыт-абшеронское бюро Report, житель Товузского района Джафаров Вагиф Яхья отдыхал на побережье моря со своими односельчанами. Позже они решили искупаться и Я.Джафаров прыгнул с высоты в воду головой вниз.
Из-за того, что прыжок пришелся на неглубокое место моря, у него сломалась шея. От полученных травм мужчина скончался на месте.
Для обследования труп отправлен на медицинскую экспертизу.
По факту ведется расследование.
Valeh DadaşovАвтор новости