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    В Сумгайыте погиб мужчина, прыгнувший с высоты в море

    Сумгайыт. 12 октября. REPORT.AZ/ На сумгайытском бульваре произошел несчастный случай.

    Как сообщает сумгайыт-абшеронское бюро  Report, житель Товузского района Джафаров Вагиф Яхья отдыхал на побережье моря со своими односельчанами. Позже они решили искупаться и Я.Джафаров прыгнул с высоты в воду головой вниз.

    Из-за того, что прыжок пришелся на неглубокое место моря, у него сломалась шея. От полученных травм мужчина скончался на месте.

    Для обследования труп отправлен на медицинскую экспертизу.

    По факту ведется расследование.

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