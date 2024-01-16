В Сумгайыте угарным газом отравились 5 членов одной семьи, есть погибший

В Сумгайыте угарным газом отравились 5 членов одной семьи, есть погибший.

В Сумгайыте угарным газом отравились 5 членов одной семьи, есть погибший.

Как сообщает местное бюро Report, инцидент произошел на территории садов БТЗ в поселке Джейранбатан.

Скончался мужчина 1958 года рождения.

Две женщины - 1958 и 1999 годов рождения поступили в больницу с диагнозом отравление угарным газом. Их состояние оценивается как тяжелое.

В Детскую больницу с аналогичным диагнозом госпитализированы два ребенка 2020 и 2022 годов рождения. Их состояние оценивается как средней степени тяжести.