В Сумгайыте за нарушение санитарно-гигиенических правил оштрафованы должностные и физические лица

В Сумгайыте оштрафованы 6 должностных и физических лиц за нарушение санитарно-гигиенических правил.

В Сумгайыте за нарушение санитарно-гигиенических правил оштрафованы 6 должностных и физических лиц.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе мероприятий, проводимых сотрудниками Сумгайытского городского управления полиции в целях предупреждения нарушений санитарно-гигиенических правил, на территории города были выявлены факты скопления промышленных и бытовых отходов, а также несоблюдения требований охраны окружающей среды при их сжигании. За нарушение требований соответствующей статьи Кодекса об административных правонарушениях на 6 должностных и физических лиц составлены протоколы в административном порядке.

Мероприятия в этом направлении в городе Сумгайыт продолжаются.