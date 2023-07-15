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В Сумгайыте за нарушение санитарно-гигиенических правил оштрафованы должностные и физические лица

В Сумгайыте за нарушение санитарно-гигиенических правил оштрафованы должностные и физические лица В Сумгайыте оштрафованы 6 должностных и физических лиц за нарушение санитарно-гигиенических правил.
Происшествия
15 июля 2023 г. 09:34
В Сумгайыте за нарушение санитарно-гигиенических правил оштрафованы должностные и физические лица

В Сумгайыте за нарушение санитарно-гигиенических правил оштрафованы 6 должностных и физических лиц.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МВД.

В ходе мероприятий, проводимых сотрудниками Сумгайытского городского управления полиции в целях предупреждения нарушений санитарно-гигиенических правил, на территории города были выявлены факты скопления промышленных и бытовых отходов, а также несоблюдения требований охраны окружающей среды при их сжигании. За нарушение требований соответствующей статьи Кодекса об административных правонарушениях на 6 должностных и физических лиц составлены протоколы в административном порядке.
Мероприятия в этом направлении в городе Сумгайыт продолжаются.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSumqayıtda sanitariya-gigiyena qaydalarını pozan 6 vəzifəli və fiziki şəxs cərimələnib

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