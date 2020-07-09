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В Сумгайыте обнаружили сотни патронов  

В Сумгайыте обнаружили сотни патронов   Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация об обнаружении снаряда вблизи автозаправки Şirvan в поселке Г.З.Тагиева в городе Сумгайыт.&
Происшествия
9 июля 2020 г. 03:04
В Сумгайыте обнаружили сотни патронов  

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация об обнаружении снаряда вблизи автозаправки Şirvan в поселке Г.З.Тагиева в городе Сумгайыт. 


Как сообщили Report в ANAMA, на основе полученных данных на место происшествия прибыли специальная мобильно-оперативная группа и кинологическая группа Агентства, а также сотрудники 2-го отделения полиции Главного управления полиции и Станции скорой медицинской помощи города Сумгайыт.


В целях безопасности территория была оцеплена полицией. В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий специалистов агентства были обнаружены 250 единиц 7,62-мм патронов.


Обнаруженные боеприпасы были отправлены на центральный полигон агентства для нейтрализации.
Вокруг обнаруженного снаряда была поверхностно обследована территория в 200 кв.м. Других опасных предметов и устройств обнаружено не было.

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Версия на азербайджанском языке Sumqayıtda yüzlərlə mərmi aşkarlandı

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