В Сумгайыте обнаружили сотни патронов

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация об обнаружении снаряда вблизи автозаправки Şirvan в поселке Г.З.Тагиева в городе Сумгайыт.&

Из службы "102" Министерства внутренних дел (МВД) в Национальное Агентство по разминированию территорий Азербайджана (ANAMA) поступила информация об обнаружении снаряда вблизи автозаправки Şirvan в поселке Г.З.Тагиева в городе Сумгайыт.



Как сообщили Report в ANAMA, на основе полученных данных на место происшествия прибыли специальная мобильно-оперативная группа и кинологическая группа Агентства, а также сотрудники 2-го отделения полиции Главного управления полиции и Станции скорой медицинской помощи города Сумгайыт.



В целях безопасности территория была оцеплена полицией. В результате проведенных чрезвычайных и безотлагательных оперативно-розыскных мероприятий специалистов агентства были обнаружены 250 единиц 7,62-мм патронов.



Обнаруженные боеприпасы были отправлены на центральный полигон агентства для нейтрализации.

Вокруг обнаруженного снаряда была поверхностно обследована территория в 200 кв.м. Других опасных предметов и устройств обнаружено не было.